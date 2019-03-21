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Dülgeroğlu "Ticareti geliştireceğiz"

Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, ilçe merkezinde esnafları ziyaret etti.

21 Mart 2019 Perşembe 11:41
Dülgeroğlu "Ticareti geliştireceğiz"

Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, ilçe merkezinde esnafları ziyaret etti. Esnaflarla sohbet eden Dülgeroğlu, ilçeye prestij caddeleri kazandıracaklarını ve iş merkezleriyle ticaretin gelişmesini sağlayacaklarını ifade etti.



“Ticareti geliştireceğiz”


İlçe merkezindeki esnafları ziyaret eden Dülgeroğlu, “Finike’mizde ticareti geliştirmek için çok sayıda projemiz var. Eğer seçimi kazanır ve Allah’ın izniyle de göreve gelirsek, iş yerlerinin daha fazla açık kalması için açma kapatma saatlerinde düzenleme yapacağız. İş merkezleri açarak vatandaşlarımıza istihdam imkanısağlayacağız. Prestij caddeleri oluşturarak halkın bu noktalarda daha fazla vakit geçirmesini ve iş yerlerine gelişleri arttırarak ticaretin canlanmasına olanak vereceğiz. Bir başka projemiz ise her eve iş her eve aş projemiz. Bunula da Finike’de yaşayan her bireye ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.



“Sen kendi köyüne önce bir çeşme yap”


Finike’ye hizmet için yola çıktığını da belirten Nail Dülgeroğlu, “Hizmeti yapacak bilgi, birikim, tecrübe hepsi bende var. Arkamda da Cumhur İttifakı ve hükümet var. Bizi ve Büyükşehir Belediyesi’ni aşan hizmetleri almak için gerekirse Ankara’ya gider kapı kapı dolaşır orada kalırım. Cumhur İttifakı’nın bir adayı olarak ben gittiğim zaman bu işleri yaparız. Devlet gücünü arkamıza aldığımız için her türlü sorunu rahatlıkla çözebiliriz. ” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 11:41
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