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Dülgeroğlu : "Portakal bahçelerini korumasaydım Finike bina yığınlarına dönmüştü”

Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayınla projelerini anlattı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

13 Mart 2019 Çarşamba 12:39
Dülgeroğlu : "Portakal bahçelerini korumasaydım Finike bina yığınlarına dönmüştü”

Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayınla projelerini anlattı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.


Cumhur İttifakı MHP Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, seçim çalışmaları kapsamında akşam saatlerinde sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı yayında Finike’nin yerel gazetecilerinin sorularını yanıtladı. Dülgeroğlu, 2 saat 45 dakika süren yayında projelerinin bir kısmını da açıkladı.


Finikelilerin kendisine güvendiğini ve 25 yıl başkanlık görevini kendisine verdiğini dile getiren Başkan Adayı Dülgeroğlu, “Finikeliler bize güvendi ve 5 dönem başkanlık yaptım. Ben burada yaptığım hizmetleri anlatmaya kalksam sabaha kadar sürer” dedi. Başkanlık yaptığı dönemde Karşıyaka Mahallesi’nde 335 dar gelirli aileye arsa tahsisi yaparak tapu verdiğini belirten Nail Dülgeroğlu, “Başkanlık dönemimde şuan ki Karşıyaka Mahallesi makilik bir alandı. O zamanlar belirtilen yasaya göre Orman Bakanlığı’na ait olan bölgeyi Finike’de yaşayan, evi, arsası olmayan tüm yaşayanlara arsa tahsisi olarak yaptık. Buraya, yollar, kaldırımlar, Okullar, parklar, cami yerleri yaptık. Şuan o mahallede neredeyse 3 bin 800 kişi yaşıyor” diye konuştu.



“Portakal bahçelerini korumasaydım şuan Finike bina yığınlarına dönmüştü”


25 yıl başkanlık yaptığı dönemde portakal bahçelerini koruduğunu ifade eden MHP Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, “Ben portakal bahçelerini korumasaydım şuan Finike bina yığınlarına dönmüştü. Biz onları korumak amacıyla 20-25 yıl önce bunu öngördük. Rakiplerim portakal bahçelerini korumak amacıyla tarım alanlarını imara açmadığım için turizme karşı olduğumu söyledi. Ben turizme değil, beton yığınlarına karşıyım. Butik otellerin yapılmasını istedim. Turizmin bu şekilde gelişmesini istedim. Turist zaten kendi ülkesinde otellerde kalabilir, ben burada portakal bahçelerinin içinde butik tarzı otellerin yapılmasını istedim. Çünkü turistin ülkesinde butik otel durumu yok” şeklinde konuştu.



“41 tane projemiz var, 41 kere maşallah”


41 tane projesinin olduğunu ve 41 kere maşallah dediklerini söyleyen Cumhur İttifakı MHP Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, bazı projelerini açıkladı. Dülgeroğlu, “Projelerimizi 7 başlık altında topladık. Bunları da cumartesiye kadar hazırladığımız proje kitapçığımızla vatandaşlarımıza ulaştıracağız.Bazı projelerimize örnek olarak ise, Turunçova sanayi sitesini yenilemeyi düşünüyoruz. Bunu sanayi esnafımızla bir araya gelerek ya olduğu yere ya da birlikte belirlediğimiz bir alanda yapmayı düşünüyoruz. Hasyurt Tarım Fuarı’nı uluslar arası alanda tekrar canlı bir hale getireceğiz. İlçemize birçok kapalı Pazar kazandıracağız. Finike’mizin tamamına herhangi bir yer gözetmeksizin küçük de olsa Düğün salonları yapacağız. Vatandaşlarımızı dışarıda eğlenmekten kurtaracağız” dedi.



“Halkımızı sosyal aktivitelerle buluşturacağız”


Paylaşımcı bir belediyecilik sergileyeceklerini dile getiren Dülgeroğlu, “Kent Konseyi, Gençlik ve Çocuk Meclisi, Kent Müzesi Açık Hava Sanat Galerisi gibi birçok projeyi hayata geçireceğiz. Bunları hayata geçirme amacımız ise, tüm halkımızı belediye yönetiminde söz sahibi yapmak istiyoruz. Bir başka projemiz ise Anıtkabir, Çanakkale, Mevlana, Abdal Musa gibi kültürel mirasımızın olduğu yerlere kültür turları düzenleyerek halkımızı sosyal aktivitelerde buluşturacağız. Genç kadın, erkek tüm halkımızı yaz aylarında yat turları düzenleyerek eğlenmelerini sağlayacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 12:39
  1. kültür
  2. sergi
  3. kitap

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