0553 313 94 23

Dülgeroğlu halk pazarında talepleri dinledi

Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, seçim çalışmaları kapsamında Yeni Mahalle Kapalı Pazar’ını gezerek esnaflarla ve alış veriş yapanvatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinledi.

17 Şubat 2019 Pazar 10:28
Dülgeroğlu halk pazarında talepleri dinledi

Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, seçim çalışmaları kapsamında Yeni Mahalle Kapalı Pazar’ını gezerek esnaflarla ve alış veriş yapanvatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinledi. Dülgeroğlu, Pazar ziyaretinin ardından CHP Adayı Mustafa Geyikçi’nin seçim ofisine de nezaket ziyaretinde bulundu.


Dülgeroğlu, seçim çalışmaları kapsamında MHP Finike İlçe Başkanı Hakan Türksoy Akpınar, İlçe Yönetim Kuruluüyeleri, Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Ali Yalçın ve çalışma arkadaşları ile birlikte Yeni Mahalle’de bulunan Kapalı Pazar esnafını ziyaret etti. Başkan Adayı Dülgeroğlu, bütün pazar esnafını tek tek gezerken, hem esnafların hem de pazarda alış veriş yapan vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. 4 saat boyunca pazarı gezenDülgeroğlu, esnafların sorunlarını dinledi ve hayırlı işler temennisinde bulundu. Pazar alanında bulunan gözlemeciye de uğrayan Dülgeroğlu, burada kendi pişirdiğiı gözlemeyi de satın aldı.



Modern kapalı pazar sözü


Anlatılan sorunların takipçisi olacaklarını ve mutlaka çözüme kavuşturacak adımlar atacaklarını belirten Nail Dülgeroğlu, önümüzdeki dönemde yapacakları projeler ile Finike’nin şahlanacağını ve hak ettiği şekilde yönetileceğini söyledi. Düleroğlu, “Yeni dönemde Finike’nin hak ettiği yerlere gelmesi için var gücümüzle çalışacağız. Finike’mizde pazarcı esnaflarımız için birçok projemiz var. Pazarcı kardeşlerimiz için daha modern yapıda olan kapalı pazarlar yapacağız. Buradaki alanı ben yapmıştım, burayı da daha modern hale getireceğiz. Bazı açık alanları var, oraların da üstünü kapatmayı düşünüyoruz. Kışın yağmur, yazın ise sıcaktan hem esnaflarımızın hem de vatandaşlarımızın etkilenmemesi için Finikemize yeni modern pazarlar kazandıracağız” dedi.



CHP seçim ofisini ziyaret etti


Cumhur İttifakı MHP Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, beraberinde partililer ve gönüllü çalışma ekibiyle birlikte pazar ziyaretinin ardından Yeni Mahalle’de bulunan Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Finike Belediye Başkan Adayı Mustafa Geyikçi’nin seçim ofisini ziyaret etti. Dülgeroğlu, seçim ofisinde bulunanlarla bir süre sohbet ettikten sonra seçim çalışmalarında başarılar dileyerek ofisten ayrıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 10:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arap aktivistlerden "İsrail’le normalleşme"ye karşı kampanya
    1. Arap aktivistlerden "İsrail’le..
    2. Kadıköy'de Fenerbahçelileri kızdıran..
    3. Palandöken’de hafta sonu yoğunluğu
    4. Tunç Soyer projelerini 26 Şubat’ta..
    5. Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok,..
    6. Yılmaz’dan muhtarlara modern muhtarlık..
    7. Quaresma'nın Beşiktaş'ta kalma nedeni..
    8. Dülgeroğlu halk pazarında talepleri..
    9. NBA smaç yarışmasını Diallo kazandı
    10. Türk kayakseverler için THY'den kampanya
    11. Bahçelievler’de apartmana giren..
    12. Milyar dolarlık melek yatırımcılar..
    13. "Sinemadaki milli anlayış için yeni..
    14. Bursaspor taraftarından protesto
    15. Aliağa’da kültür sanat şöleni başlıyor
    16. TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan veda..
    17. Kardan yıkılan ahırdaki hayvanlar son..
    18. Psikolog Işıl Yenikaynak: “Ekrana..
    19. MHP'li isimden yeni parti önerisi!..
    20. Uysal: " “Muratpaşa’da bütün..
    21. Milli reyting kurumu bir gereklilik
    22. Başkan Çiftçi vatandaşlara çiğ köfte..
    23. Aliağa’da Komedi Festivali “İkinci..
    24. Yığma taştan yapıldı, Osmanlı’nın son..
    25. Trump, AB’den DEAŞ militanlarını geri..
    26. Eşeğe yüzlerce kiloluk yük taşıtmıştı,..
    27. 2018 yılı ihracat şampiyonları belli..
    28. 400 yıllık süslemeler yeniden kubbede
    29. Van’da ‘Türkiye Güven Huzur’ uygulaması
    30. Alarmların çalmasını naylon ve..
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    Gram gram alınıyor! Tanzime rağmen fiyatı el yakıyor
    Gram gram alınıyor! Tanzime rağmen fiyatı el yakıyor