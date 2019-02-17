Dülgeroğlu halk pazarında talepleri dinledi

Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, seçim çalışmaları kapsamında Yeni Mahalle Kapalı Pazar’ını gezerek esnaflarla ve alış veriş yapanvatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinledi. Dülgeroğlu, Pazar ziyaretinin ardından CHP Adayı Mustafa Geyikçi’nin seçim ofisine de nezaket ziyaretinde bulundu.

Dülgeroğlu, seçim çalışmaları kapsamında MHP Finike İlçe Başkanı Hakan Türksoy Akpınar, İlçe Yönetim Kuruluüyeleri, Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Ali Yalçın ve çalışma arkadaşları ile birlikte Yeni Mahalle’de bulunan Kapalı Pazar esnafını ziyaret etti. Başkan Adayı Dülgeroğlu, bütün pazar esnafını tek tek gezerken, hem esnafların hem de pazarda alış veriş yapan vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. 4 saat boyunca pazarı gezenDülgeroğlu, esnafların sorunlarını dinledi ve hayırlı işler temennisinde bulundu. Pazar alanında bulunan gözlemeciye de uğrayan Dülgeroğlu, burada kendi pişirdiğiı gözlemeyi de satın aldı.

Modern kapalı pazar sözü

Anlatılan sorunların takipçisi olacaklarını ve mutlaka çözüme kavuşturacak adımlar atacaklarını belirten Nail Dülgeroğlu, önümüzdeki dönemde yapacakları projeler ile Finike’nin şahlanacağını ve hak ettiği şekilde yönetileceğini söyledi. Düleroğlu, “Yeni dönemde Finike’nin hak ettiği yerlere gelmesi için var gücümüzle çalışacağız. Finike’mizde pazarcı esnaflarımız için birçok projemiz var. Pazarcı kardeşlerimiz için daha modern yapıda olan kapalı pazarlar yapacağız. Buradaki alanı ben yapmıştım, burayı da daha modern hale getireceğiz. Bazı açık alanları var, oraların da üstünü kapatmayı düşünüyoruz. Kışın yağmur, yazın ise sıcaktan hem esnaflarımızın hem de vatandaşlarımızın etkilenmemesi için Finikemize yeni modern pazarlar kazandıracağız” dedi.

CHP seçim ofisini ziyaret etti

Cumhur İttifakı MHP Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, beraberinde partililer ve gönüllü çalışma ekibiyle birlikte pazar ziyaretinin ardından Yeni Mahalle’de bulunan Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Finike Belediye Başkan Adayı Mustafa Geyikçi’nin seçim ofisini ziyaret etti. Dülgeroğlu, seçim ofisinde bulunanlarla bir süre sohbet ettikten sonra seçim çalışmalarında başarılar dileyerek ofisten ayrıldı.