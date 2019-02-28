0553 313 94 23

Dülgeroğlu gazetecilerle buluştu

Cumhur İttifakı MHP Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, sabah kahvaltısında Finike’de çalışan gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.

28 Şubat 2019 Perşembe 15:57
Dülgeroğlu gazetecilerle buluştu

Cumhur İttifakı MHP Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, sabah kahvaltısında Finike’de çalışan gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.Dülgeroğlu, ilçeye yapacağı projelerden ve neden aday olduğunu anlattı. Nail Dülgeroğlu, “Halkın umudu olduğumiçin yeniden aday oldum. Ben 2014 yılında seçimi kaybettikten sonra bile seçim ofisim 2 ay 16 gün açık kaldı ve oraya gelen vatandaşlarla beraberdim. 5 yıl boyunca da vatandaşlarımızdan gelen taleplerden dolayı yine aday oldum. Tecrübemi, bilgi birikimimi Finike’ye aktaracağım inşallah. Finike, şaha kalkacak” dedi.



“Güreşçilere ziyaret”


Kahvaltının ardından Finike Kapalı Spor Salonu’nda antrenman yapan Kırkpınar Başpehlivanı Orhan Okulu, antrenör Kemal Yılmaz ve diğer güreşçileri ziyaret etti. Güreşçilerle sohbet eden Dülgeroğlu, Finike’de ata sporumuz güreşin gelişmesi içingüreşçilere her türlü desteği vereceklerini söyledi. Dülgeroğlu, güreşçilere bakalava ikram etti.


MHP Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, çalışmaları kapsamında Şerbetçi Bulvarı üzerinde yer alan esnafları da tek tek ziyaret etti. Dülgeroğlu, ensaflarla yaptığı ziyarette ilçede ticaretin gelişmesi için projeler hazırladıklarını ifade ederek, “Ticaretin gelişmesi ve yeni istihdam projelerimiz var. İlçeye çok sayıda yeni ticaret merkezleri açacağız” diye konuştu. Nail Dülgeroğlu, akşam saatlerinde ise Turunçova ve Yeşilyurt Mahahallesi’nde ev toplantıları yaparak gün içerisindeki çalışmalarını tamamladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
    1. Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor..
    2. "Postmodern darbe"nin 22. yılı
    3. Aracın çarptığı köpek tedavi altına..
    4. İzmirli gençlere ve engellilere müjde
    5. Bilgiç için Isparta’da resmi karşılama..
    6. Almanya'da "5. Mevsim" karnaval sezonu..
    7. Ambulansa yol vermeyen maganda..
    8. Nihat Zeybekci: "Menderes Havzası..
    9. Çakal Carlos yazdı! "ABD, Venezuela'ya..
    10. Kayseri’de robotik kodlama sınıfları..
    11. Ermenistan İran üzerinden Türkmenistan..
    12. Tosya’da bekçiler ilk düdüğü çaldı
    13. Oyuncak merdivene başı sıkışan minik..
    14. Nabil Dirar: "Beşiktaş maçından 3..
    15. Sarı lacivertliler 3472 puanla lider!..
    16. Çocuk İzlem Merkezi İl Koordinasyon..
    17. Çocuğu otomobilin altında kalmaktan..
    18. Batman'da masa tenisi heyecanı..
    19. Isparta’da merkez muhtarlar toplantısı
    20. Mersin’in ocak ayı ihracatında yüzde..
    21. Köpeği yaralayan sürücüye takipsizlik..
    22. Marmarabirlik’te Erdek’te toplandı
    23. Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, hastaneye..
    24. BM: "İsrail askerleri, gazetecileri,..
    25. Son kamu personel alım 2019 ilanları..
    26. 28 Şubat’ta tankların yürüdüğü..
    27. "Darbeler, devirme ve işgal..
    28. Seçer: "Bu tarz entrikalarla seçim..
    29. Bartın Üniversitesi’nde “Erasmus..
    30. "Hiçbir meslek hiçbir şekilde bir..
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."