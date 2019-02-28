Dülgeroğlu gazetecilerle buluştu

Cumhur İttifakı MHP Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, sabah kahvaltısında Finike’de çalışan gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.Dülgeroğlu, ilçeye yapacağı projelerden ve neden aday olduğunu anlattı. Nail Dülgeroğlu, “Halkın umudu olduğumiçin yeniden aday oldum. Ben 2014 yılında seçimi kaybettikten sonra bile seçim ofisim 2 ay 16 gün açık kaldı ve oraya gelen vatandaşlarla beraberdim. 5 yıl boyunca da vatandaşlarımızdan gelen taleplerden dolayı yine aday oldum. Tecrübemi, bilgi birikimimi Finike’ye aktaracağım inşallah. Finike, şaha kalkacak” dedi.

“Güreşçilere ziyaret”

Kahvaltının ardından Finike Kapalı Spor Salonu’nda antrenman yapan Kırkpınar Başpehlivanı Orhan Okulu, antrenör Kemal Yılmaz ve diğer güreşçileri ziyaret etti. Güreşçilerle sohbet eden Dülgeroğlu, Finike’de ata sporumuz güreşin gelişmesi içingüreşçilere her türlü desteği vereceklerini söyledi. Dülgeroğlu, güreşçilere bakalava ikram etti.

MHP Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, çalışmaları kapsamında Şerbetçi Bulvarı üzerinde yer alan esnafları da tek tek ziyaret etti. Dülgeroğlu, ensaflarla yaptığı ziyarette ilçede ticaretin gelişmesi için projeler hazırladıklarını ifade ederek, “Ticaretin gelişmesi ve yeni istihdam projelerimiz var. İlçeye çok sayıda yeni ticaret merkezleri açacağız” diye konuştu. Nail Dülgeroğlu, akşam saatlerinde ise Turunçova ve Yeşilyurt Mahahallesi’nde ev toplantıları yaparak gün içerisindeki çalışmalarını tamamladı.