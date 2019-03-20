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Dülgeroğlu " Fuar alanından Bayraklı Tepe"ye teleferik yapacağız"

Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, seçim çalışmaları çerçevesindeziyaret ettiğibir mermer ocağında işçilere projelerini anlattı, ardından Yeni Mahalle’de bin 500’e yakın vatandaşa hitap etti.

20 Mart 2019 Çarşamba 11:45
Dülgeroğlu " Fuar alanından Bayraklı Tepe"ye teleferik yapacağız"

Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, seçim çalışmaları çerçevesindeziyaret ettiğibir mermer ocağında işçilere projelerini anlattı, ardından Yeni Mahalle’de bin 500’e yakın vatandaşa hitap etti. Dülgeroılu: "Finike’nin her insanın yararlanacağı eski fuar alanından Bayraklı Tepe’ye teleferik yapacağız. Herkes orada en güzel manzarada hem Finike’yi izleyecek hem de çayını kahvesini yemeğini yiyecek." dedi.



“Yalanınız batsın”


Kendisi hakkında, ’Yeni gelecek başkan Nail Dülgeroğlu hasta bakım araçlarını iptal etti’ söylemlerinin asılsız olduğuna değinen Dülgeroğlu, "Yalanınız batsın 2 laf söylemişsiniz biri doğru biri yanlış. Birincisi, biz hasta bakım araçlarının sayısını arttırarak daha çok yapacağımızı söylüyoruz. İkincisi, ’Nail Dülgeroğlu gelecek o iptal etmiş’ Onlar bile kabul etmiş Nail Dülgeroğlu’un başkan olacağını" dedi.



“Bayraklı Tepe’ye teleferik yapacağız”


Dülgeroğlu, Turunçova, Hasyurt, Yeşilyurt, Sahilkent ve 16 mahallenin parklarla donatacaklarını kaydetti. Nail Dülgeroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:


"Her eve bir iş, her eve bir aş projemiz var. Yarından sonra sosyal medyamda canlı yayında sizlere bunları göstermek suretiyle, nasıl yapacağımızı anlatacağız. Bayraklı Tepe’yle ilgili çok güzel projemiz var. Tek kuruş harcamadan yapacağız. Finike’nin her insanın yararlanacağı eski fuar alanından Bayraklı Tepe’ye teleferik yapacağız. Herkes orada en güzel manzarada hem Finike’yi izleyecek hem de çayını kahvesini yemeğini yiyecek."



“Meme kanseri taraması yapacağız”


Kadınların el emeği göz nuru ürettikleri ürünleri ve gıdaları satabilecekleri ’ev hanımları stantı’ kurulacağını söyleyen MHP Finike Belediye Başkan Adayı Dülgeroğlu, "Ev hanımları böylece ekonomiye katkı sağlayacak. Saydığım projeleri nasıl yapacağımızı izleyin. Kadınları ilgilendiren meme kanserini önleyici sağlık taraması yapacağız. Bu da yılın belirli zamanlarında olacak. Son günlerde artan meme kanseri vakasında hanımları düşündük" şeklinde konuştu.


Yeni Mahalle’de yaptığı konuşmanın ardından Seçim Koordinasyon Merkezi’ne geçen Nail Dülgeroğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik ile beraber vatandaşlarla sohbet etti. Yaklaşık 1 saat kadar vatandaşlarla sohbet eden Sena Nur Çelik, daha sonra SKM’den ayrıldı. Çelik, Cumhur İttifakı’nın seçimlerde güçlü bir şekilde çıkacağını ve birlikteliğin önemine vurgu yaptı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 11:45
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