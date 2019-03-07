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Dülgeroğlu: " Çözlemeyecek problem yok"

Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu,seçim çalışmaları kapsamında sabah saatlerinde kahvaltı da hal esnafıyla bir araya geldi.

07 Mart 2019 Perşembe 10:44
Dülgeroğlu: " Çözlemeyecek problem yok"

Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu,seçim çalışmaları kapsamında sabah saatlerinde kahvaltı da hal esnafıyla bir araya geldi. Daha sonra Alacadağ Mahallesi’nde bulunan mermer ocağında çalışan işçileri ziyaret eden Dülgeroğlu, öğle yemeğini işçilerle beraber yedi.


MHP Finike Belediye Başkan Adayı Dülgeroğlu, daha sonra Seçim Koordinasyon Merkezi’nden meclis üyesi adaylarıyla birlikteBüyükşehir Yasası Finike’ye bağlanan mahalleleri ziyaret etti. İlk olarak Yazır Mahallesi’ni ziyaret eden Dülgeroğlu, sonrasında ise sırasıyla Kargıcak, Dağbağ ve Ernez Mahalleleri’nde vatandaşlarla buluştu



“4 mahalleyi ziyaret etti”


Mahallelerin sorunlarını bildiğini ve seçilmesi halinde bu sorunları çözeceğinin sözünü veren Nail Dülgeroğlu, “Ben 2014 yılında seçimi kaybettikten sonra arkadaşlarımla beraber bütün Finike’yi karış karış gezmeye devam ettim. Bu esnada bütün mahallelerimizin sorunlarını da tek tek not aldım. Sizlerin mahallelerinizde yaşanan sorunları çok iyi biliyorum. Bu sorunlar zor ve yapılması mümkün olmayan sorunlar değil. Ben eğer sizlerin desteğiyle seçimi kazanırsam, bu basit olan sorunlarınızı en kısa sürede çözeceğime söz veriyorum” dedi.


Akşam geç saatlere kadar Finike’nin uzak mahallelerini ziyaretinin ardından, Seçim Koordinasyon Merkezi’ne(SKM) dönen Dülgeroğlu, kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti. Burada kendisini bekleyen vatandaşlara seslenen Dülgeroğlu, Regaip Kandili dolayısıyla yarın Finike’de seçim otobüslerinden müzik çalınmayacağını ifade ederek tüm islam aleminin Regaip Kandili’ni kutladı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:44
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