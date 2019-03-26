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Dülgeroğlu: “Aramıza kimse nifak tohumu sokamayacak”

Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu ve beraberindeki kalabalık grup, Seçim Koordinasyon Merkezi’nde buluşarak, AK Parti Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Menderes Türel’in Finike’deki SKM’ni ziyaret etti.

26 Mart 2019 Salı 10:21
Dülgeroğlu: “Aramıza kimse nifak tohumu sokamayacak”

Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu ve beraberindeki kalabalık grup, Seçim Koordinasyon Merkezi’nde buluşarak, AK Parti Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Menderes Türel’in Finike’deki SKM’ni ziyaret etti. Davul zurna eşliğine karşılanan Dülgeroğlu, birlik beraberliklerinin devam edeceğini ve kimsenin aralarına nifak tohumu sokamayacağını söyledi.


Dülgeroğlu, sabah saatlerinde Kumluca’da fide tesislerinde çalışan Finikeli işçileri ziyaret etti. Dülgeroğlu, ardından Yeni Mahalle’de mobilyacılar ve marangozlarla buluştuktan sonraFinike Belediyesi hazır beton ve parke tesisinde görev yapan personellere bir araya geldi. Dülgeroğlu, akşam saatlerinde ise Gökçeyaka ve Gökbük Mahallelerinde toplantı düzenledi.


Mahalle toplantılarının ardından SKM’ye gelen Nail Dülgeroğlu, kendisini bekleyen kalabalık grup ve MHP Finike İlçe Başkanı Hakan Türksoy Akpınar ile birlikte Cumhur İttifakı AK Parti Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Menderes Türel’in SKM’ni ziyaret etti.



Ziyarette AK Parti ve MHP meclis üyeleri de tam kadro yer aldı.


Burada ilk olarak söz alan AK Parti Finike İlçe Başkanı Osman Aladağ, “Bu birlik ve beraberlikle inşallah 31 Mart’ta hem Antalya Büyükşehir Belediyesi adayımız Menederes Türel’i hem de Finike Belediye Başkan Adayımız Nail Dülgeroğlu’nu başkan yapacağız” dedi. MHP Finike İlçe Başkanı Hakan Türksoy Akpınar ise, “Bizim birlikteliğimiz ilk günden beri sımsıkı şekilde devam ediyor. Seçimlere çok kısa bir süre kaldı. Birlik ve beraberliğimizle inşallah Antalya’da Menderes Türel, Finike’de Nail Dülgeroğlu iş başına gelecektir. Hem Antalya hem de Finike bu sayede hizmete doyacak” şeklinde konuştu.



“Aramıza kimse nifak tohumu sokamayacak”


Son olarak sözü alan Cumhur İttifakı MHP Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, kimsenin Cumhur İttifakı’nın ruhunu bozamayacağını ve aralarına nifak tohumu sokmayacağını dile getirdi. Dülgeroğlu, “31 Mart’ta inşallah iki usta iş başına gelecek. Halkımızn desteğiyle beraber iki başkan gümbür gümbür geliyoruz. İşte bizim aramıza nifak tohumu sokmak isteyenler, yok şöyleydi böyleydi diyerek bizleri birbirimize düşürmek isteyenlere buradan haykırıyoruz. Cumhur İttifakı’nın arasına o namertler hiçbir zaman nifak tohumu sokamayacaktır. Değişik şekilde her iki tarafa da nifak sokmak isteyenler var. Biz aramızdan uzaklaştırdık. AK Partili kardeşlerimizde uzaklaştırdılar. Kesinlikle Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği biz bu ittifakı yıktırmayacağız ve ilelebet beraberce devam edecektir. Bu ittifak pazara kadar değil mezara kadar hem Türkiye’de hem Finike’de devam edecektir” şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından SKM önünde hem MHP’li hem de AK Partililer Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu ve ilçe başkanlarıyla beraber toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirdiler.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 10:21
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