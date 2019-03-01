0553 313 94 23

Dülgeroğlu adayları canlı yayında projeleri anlatmaya davet etti

Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, diğer başkan adaylarını canlı yayında projelerini ve Finike’ye nasıl hizmet edeceklerini anlatmaya davet etti.

01 Mart 2019 Cuma 16:25
Dülgeroğlu adayları canlı yayında projeleri anlatmaya davet etti

Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, diğer başkan adaylarını canlı yayında projelerini ve Finike’ye nasıl hizmet edeceklerini anlatmaya davet etti.


Cumhur İttifakı MHP Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu sabah saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan esnafları ziyaret etti.Nail Dülgeroğlu, Finike’de ticaretin gelişmesi için yeni iş merkezleri ve istihdam alanları oluşturacaklarını söyledi.



Paketleme tesislerine ziyaret


Dülgeroğlu, Turunçova Mahallesi’nde bulunan Narenciye paketleme tesislerini ziyaret ederek çalışanlarla sohbet etti. Günün sonunda seçim koordinasyon merkezine gelen ve burada kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet eden Nail Dülgeroğlu, “Finike’de belediye başkanlığına aday olan diğer arkadaşlara sesleniyorum. İstediklerikanalda, istedikleri sunucuyla televizyon programına çıkalım. Hem de halkın önünde açık oturum yapalım. Finike’nin sorunlarını kim nasıl çözecek halkımız bilsin. Kimin ardında nasıl bir güç var ve nereden destek alacak halkımıza anlatalım. Ben Cumhur ittifakının MHP adayı olarak iktidarın ve Büyükşehir’in desteğini alacağım.Nail Dülgeroğlu olarak tecrübemle, bilgi birikimimle bu sorunları nasıl çözeceğimi çok iyi biliyorum.Hodri meydan biz anlatalım vatandaşlarımız karar versin” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 16:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arnavutköylü genç boksör İrlanda’da şampiyonluk peşinde
    1. Arnavutköylü genç boksör İrlanda’da..
    2. Osmanlı kenti Safranbolu’da bekçiler..
    3. "Sondajda birkaç hafta içinde hedef..
    4. "Sen Varsan Biz de Varız" yaşam evi..
    5. D-8'den emekli büyükelçi Kamel için..
    6. "Oyun büyük ama biz bu oyunu çok bozduk"
    7. Çanakkale'de 73 düzensiz göçmen..
    8. Başkentte alacak verecek tartışması: 1..
    9. İş dünyası yeni KOBİ destek paketinden..
    10. Toyota Supra yok sattı
    11. Futbol: Hazırlık maçı
    12. Kur'an kursu hocasına çarptı, "Ne olur..
    13. Yıldırım Demirören'in TFF..
    14. Türkiye Basketbol Federasyonun 60. yılı
    15. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a..
    16. İMEAK DTO, AB heyeti ile bir araya geldi
    17. "Evimize ekmek götürmek istiyoruz"
    18. Kartal’da inşaat mühendisi Abdurrahman..
    19. GÜNCELLEME - Kocaeli'de fuhuş operasyonu
    20. Yanık nasıl iyileşir?
    21. CHP’nin geçmişi ve geleceği
    22. Yeşilay Haftasında çeşitli etkinlikler..
    23. GAÜN öğrencilerinin ödüllü otomobili..
    24. Tunceli TSO’da akreditasyon eğitimi
    25. Bakan Koca, Sakarya’da böbrek nakli..
    26. Arslanköy’ün 99’uncu kurtuluş yıl..
    27. Dülgeroğlu adayları canlı yayında..
    28. Samsun'da Terör Örgütü FETÖ’nün örgüt..
    29. Başkan Erdoğan'dan Şenol Güneş'e telefon
    30. Mardin’de okulda gerçeği aratmayan..
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var