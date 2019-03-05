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Dülgeroğlu: 1 Nisan’da kutlamaya bekliyorum

Cumhur İttifakı MHP Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu kendisini destekleyen vatandaşlarla sohbet etti.

05 Mart 2019 Salı 16:15
Dülgeroğlu: 1 Nisan’da kutlamaya bekliyorum

Cumhur İttifakı MHP Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu’na nezaket ziyaretinde bulunmak için randevu alan Millet İttifakı CHP Finike Belediye Başkan adayı Mustafa Geyikçi, ziyareti iptal edince SKM’de kendisini destekleyen vatandaşlarla sohbet etti. Dülgeroğlu, “Kendisini artık 1 Nisan’da benim ve ekibimin seçim zaferini kutlamaya bekliyorum” dedi. Başkan Adayı Dülgeroğlu Geyikçi’ye vereceği çiçeği ise, eşi Müzeyyen Dülgeroğlu’na hediye ederek tanışma yıldönümlerini kutladı.



“1 Nisan’da benim ve ekibimin seçim zaferini kutlamaya bekliyorum”

 

Millet İttifakı CHP Finike Belediye Başkan adayı Mustafa Geyikçi’nin bugün kendisini ziyarete geleceğini söyleyen Dülgeroğlu, " Bize gün içerisinde 3 kere geleceği ifade edildi, ancak son 10 dakika kala başka bir programının olması nedeniyle iptal ettiğini söylediler. Yapılanı siyasi etik olarak doğru bulmuyorum. Benimde programlarım yoğun, sayın Mustafa Geyikçi’nin ziyareti dolayısıyla programlarımı iptal ettim. Sağlık olsun artık kendisi ve ekibini 1 Nisan’da bizim seçim zaferimizi kutlamaya bekliyorum” dedi.

 

Cumhur İttifakı MHP Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, çalışmaları kapsamında Sahilkent Mahallesi Gümüşkent Sitesi’nde vatandaşlarla buluştu. Dülgeroğlu, site sakinlerine mahallelerinde bulunan sorunları bildiğini ve göreve gelmesi halinde sivrisinek ve bataklık sorununu çözeceğini söyledi. Dülgeroğlu, akşam saatlerinde ise ev toplantıları düzenleyerek gün içerisindeki çalışmalarını tamamladı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 16:15
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