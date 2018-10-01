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Dul maasi ne kadar oldu?

Dul maaşı ne kadar 2018 yılı içerisinde en çok sorulan sorular arasında yer almaktadır. Dullara verilen bu para her sene durmaksızın zam almaktadır.

01 Ekim 2018 Pazartesi 16:02
Dul maasi ne kadar oldu?

Belirli şartlar altında dul kalan kadınlara maddi imkânsızlıklar doğrultusunda sunulan dul yardımları son güncellemeyle oldukça yeterli bir miktara ulaştı. Dul kalan kadınların geçerli bir maddi seviyeye sahip olmaları ve hayatlarını idame ettirebilmeleri için sunulan bu para en son zamla ne kadar oldu?

2018 Dul Maaşı Ne Kadar Oldu?

2018 itibariyle dul maaşı tam 500 TL idi. Bu ücrete yapılan son güncelleme ile bu miktar 550 liraya yükseldi. Diğer bir deyişle, dul bir emekli maaşı için maddi imkan verdiği ve onay aldığı takdirde, her iki ayda bir 550 TL alacak. Aylık ödemeleri kullanamazsınız. Ödemeler iki ayda bir yapılır.

2018 dul ve yetim maaşı için oldukça geniş bir zam bütçesinin ayrıldığı ayrıcalıklı bir senedir. Bu sayede durmaksızın zamlar yapılmıştır. Her sene devlet bütçe alternatiflerini belirleyerek ileriye dönük yatırımlar yapmaktadır. Bu yatırımlar arasında senenin gözdesi haline gelen dul parası büyük bir zam almıştır.

Dul maaşı ne kadar 2018 yılı içerisinde oldukça geniş bir kitleye hitap eden ayrıcalıklı bir sorudur. Bu sorunun cevabını yukarıda fazlasıyla verdik. Makalemizi tamamen okuyarak konuya ilişkinb bilgi sahibi olabilirsiniz.

Dul Maaşı Ne Kadar Arttı?

2918 dul ve yetim maaşının ne kadar arttığı sorusunun cevabı. Ortalama olarak, 50 liraya yakın bir yakın bir artış gözlenir. Bu artış, insanların temel ihtiyaçlarını kolayca görebilmelerini sağlamak amacıyla yapıldı.

2018 Dul Maaşı İkramiyesi

2018 yılı mayıs ayında çıkan torba yasa ile birlikte dul ve yetim aylığı alan kişilere de ikramiye hakkı tanındı. Bu torba yasa ile birlikte dul maaşı alan kişiler ramazan ve kurban bayramları öncesinde 1000’er TL ikramiye alacak. Dul maaşı, vefat eden kişinin maaşından yansıdığı için bu maaş hisselere bölünmektedir. Kısa bir örnek ile açıklamak gerekirse vefat eden emekliden kalan maaşın yarı eşine, kalan kısım ise çocuklarına bölünecektir. Yani 2.000 TL maaş kaldı ise bu durumda 1000 TL anne alacak, kalan 1000 TL çocuklar arasında eşit şekilde paylaşılabilecektir.

 

 

 

 

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 16:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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