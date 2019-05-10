Dükkânlar satışta! Kuzey yakası caddesi canlanıyor

Emlak Konut GYO’nun Başakşehir’de Millet Parkı’na komşu olan Kuzey Yakası cadde dükkanları 11 Mayıs’ta açık artırmayla satışa sunulacak.

Emlak Konut Kuzey Yakası cadde dükkanları için son başvuru tarihi 10 Mayıs 2019 olarak açıklandı. Ekim 2019’da sahiplerine teslim edilecek olan 62 cadde dükkânı için yapılacak olan açık artırma Kuzey Yakası satış ofisinde gerçekleştirilecek. 373 adet ofis, ticari ve otel olarak hayata geçirilen Kuzey Yakası projesinde 7 blok ticaret ve ofis olarak, kalan iki blok otel ve kongre merkezine, bir bloğu ise içerisinde spor salonu ve kapalı yüzme havuzu bulunan spor tesisine ayrıldı. Emlak Konut GYO tarafından hayata geçirilen Kuzey Yakası projesi planlanan Kanal İstanbul’a da yakın mesafede konumlanıyor.

Proje ilk satışa çıktığında “İstanbul’un en yeşil yakası” sloganıyla tanıtılmış ve yatırımcılardan büyük ilgi görmüştü.