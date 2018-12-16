0553 313 94 23

Dükkanına pompalı tüfekle saldırdığı kişiyi yaraladı

Malatya’da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin yaralandığı bildirildi..

16 Aralık 2018 Pazar 23:57
Dükkanına pompalı tüfekle saldırdığı kişiyi yaraladı

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Abdulkadir Eriş Caddesi üzerinde bulunan A.Y.'ye ait iş yeri önüne gelen M.C. yanında getirdiği pompalı tüfekle iş yerine kurşun yağdırdı.

Açılan ateş sonucunda iş yeri sahibi olduğu belirtilen A.Y. bacaklarına ve sırtına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralanırken şüpheli şahıs olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.Y. kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis ekiplerince yapılan incelemede 3'ü dolu 5 tüfek kartuşu bulunurken A.Y.'yi silahla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan şüpheli M.C.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 23:57
  1. Malatya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    1. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    2. Barcelona, Levante'yi deplasmanda..
    3. ABD Temsilciler Meclisinden Pelosi'ye..
    4. Süleyman Soylu, sözünü kesen vekile..
    5. GÜNDEM ÖZETİ / 17 Aralık 2018
    6. Dükkanına pompalı tüfekle saldırdığı..
    7. Yağış nedeniyle dağlık alanda mahsur..
    8. Araç sahipleri dikkat! Bu mesleklere..
    9. Silah kaçakçıları tüfeklerle birlikte..
    10. Cenaze dönüşü feci kaza! Ölüme bile..
    11. Lübnan'da halk sokağa döküldü!
    12. Kırgız yazar Aytmatov Almanya'da anıldı
    13. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    14. Maçın ardından
    15. Korkunç olay! Eşini ve kızlarını..
    16. Trump'tan skandal karar! O askeri..
    17. "Bizim İçin Şampiyon" filminin Ankara..
    18. MKE Ankaragücü'nden ödemelerle ilgili..
    19. ABD'yi resmen tehdit etti! 'Yanlış..
    20. Gürcistan'ın ilk kadın devlet başkanı..
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    AB'den Türkiye'ye küstah mesaj! "YPG'ye operasyondan endişeliyiz"
    AB'den Türkiye'ye küstah mesaj! "YPG'ye operasyondan endişeliyiz"
    Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'
    Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'
    Moody's'ten çarpıcı yorum: ABD ekonomisi batıyor, 10 yıl sonra...
    Moody's'ten çarpıcı yorum: ABD ekonomisi batıyor, 10 yıl sonra...
    ABD’den Türkiye’de ‘Göç’ ve ‘İskan’ oyunu
    ABD’den Türkiye’de ‘Göç’ ve ‘İskan’ oyunu

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    FKÖ Genel Sekreteri Arap ülkelerine meydan okudu
    FKÖ Genel Sekreteri Arap ülkelerine meydan okudu
    Sarı Yelekliler Fransa sokaklarına geri döndü! Polisin müdahalesi çok sert oldu
    Sarı Yelekliler Fransa sokaklarına geri döndü! Polisin müdahalesi çok sert oldu