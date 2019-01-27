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Duhok'taki TSK üs bölgesine saldırı

Irak Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ı davet ederek Türkiye'nin Irak topraklarında terör örgütü PKK'yı hedef almak üzere gerçekleştirdiği hava harekatlarından duyduğu rahatsızlığı bildirdi

27 Ocak 2019 Pazar 22:18
Duhok'taki TSK üs bölgesine saldırı

BAĞDAT (AA) - Irak'ın Duhok şehrinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üs bölgesine yönelik saldırının ardından Irak Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ı davet ederek, Türkiye'nin Irak topraklarında terör örgütü PKK'yı hedef almak üzere gerçekleştirdiği hava harekatlarından duyduğu rahatsızlığı bildirdi.

Büyükelçilik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Duhok'un Amediye ilçesine bağlı Şeladize kasabasındaki TSK yönelik dün gerçekleştirilen saldırının ardından Irak Dışişleri Bakanlığı, Bağdat Büyükelçisi Yıldız'ı Bakanlığa davet etti.

Bakanlık, Türkiye'nin Irak topraklarında terör örgütü PKK'yı hedef almak üzere gerçekleştirdiği hava harekatlarından duyduğu rahatsızlığı iletti.

Büyükelçi Yıldız, görüşmede dün Duhok'ta cereyan eden olayların tümüyle terör örgütü PKK'nın kışkırtması sonucunda yaşandığını, provokatörlerin bu yöndeki çabalarına izin verilmemesinin önem taşıdığını ifade etti.

Türkiye'nin dost ve kardeş Irak devleti ve halkından kendi topraklarından Türkiye'ye yönelik PKK tehdidi karşısında gerekeni yapmasını beklediğini dile getiren Yıldız, bunun sadece Türkiye'nin değil, Irak'ın ve Irak halkının güvenliği açısından da gerekli olduğunu vurguladı.

Esas olanın terörle mücadele alanında iki ülke arasında yakın eş güdüm ve iş birliği tesis edilmesi olduğunun altını çizen Yıldız, "Irak'ın PKK ile mücadele sorumluluğunu yerine getirmediği hallerde, Türkiye, Irak'taki PKK mevcudiyeti ile mücadele etmek üzere elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yıldız, bu kapsamda Türkiye'nin dayanağının uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletlerin (BM) 51. maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı olduğunu da hatırlattı.



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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 22:18
  1. Duhok
  2. Irak
  3. TSK

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