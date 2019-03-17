Düğününde annesi öldürülen damat, tabutun başında gözyaşı döktü

Samsun’da MHP Asarcık İlçe Başkanının eşi olan annesi düğününde bıçaklanarak öldürülen damat annesinin tabutunun başında gözyaşı döküp ağladı.

Olay, Samsun’un Asarcık ilçesinin Biçincik Mahallesi’nde dün akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, MHP Asarcık İlçe Başkanı Hasan Demirci’nin oğlu Adem Demirci’nin düğün töreni sırasında iddiaya göre istek parça yüzünden tartışma çıktı. Arkadaşı Gökhan S. (24), bu sırada damat Adem Demirci’ye saldırdı. Damadın annesi Satı Demirci (52) oğlunu korumak için araya girince Gökhan S.’nin bıçaklı saldırısında yaralandı. Bıçaklı saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Satı Demirci, kaldırıldığı Kavak Devlet Hastanesinde gece saatlerinde hayatını kaybetti. Katil zanlısı Gökhan S. ile arkadaşı Mustafa A. (38), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, Kavak Adliyesine sevk edildi. Gökhan S.’nin adliyeye çelik polis yeleği giydirilerek getirilmesi dikkat çekti.

Satı Demirci’nin cenazesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Asarcık ilçesinin İmamlar Mahallesi’ne götürüldü. Einin önünde helallik alınan Satı Demirci’nin tabutu, omuzlarda cenaze namazının kalınacağı Taşkesiği Camisi’ne getirildi. Cami önündeki annesinin tabutunun başında dua okuyan damat Adem Demirci, annesinin tabutunu eliyle okşayıp," Düğünümde bıraktın beni annem. En mutlu günümde gittin. Düğünümde öldün" diye gözyaşı döküp ağladı. Damadı yakınları güçlükle sakinleştirdi.