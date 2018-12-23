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Düğün magandası 4'ü kadın 11 kişiyi yaraladı

Şanlıurfa’da, sokakta düzenlenen düğünde ateş açılan av tüfeğinden çıkan saçmalar, düğündeki 4’ü kadın 11 kişiye isabet etti. Jandarma ateş açan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

23 Aralık 2018 Pazar 08:46
Düğün magandası 4'ü kadın 11 kişiyi yaraladı

Olay, akşam saatlerinde Balkatan Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta düzenlenen düğüne katılan davetlilerden bazıları av tüfeği ve tabancalarla havaya ateş açtı.

11 kişiyi yaraladı

Bu sırada henüz kimliği bilinmeyen kişi tarafından havaya ateş açılması sonucu tüfekten çıkan saçmalar, alanda bulunan Mahmut Çiçek, Ahmet Akal, Sibel Akal, Süreyya Kırmızı, Hızal Kırmızı, Muhrip Akal, Mehmet Çiçek, Ahmet Tumbul, Yusuf Gezeyen, Mehmet Tumbul ve Esra Kırmızıya isabet etti. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 11 kişi, ihbar üzerine oley yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Acil servise alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ise tüfeği ateşleyen kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 08:46
  1. Şanlıurfa
  2. düğün

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