Düğünü iptal eden işletmeciye tazminat cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 4 yıl önce yakınları fotoğraf çektiği için düğünü iptal edilen çift, işletmeci aleyhine açtığı davayı kazandı.

Alınan bilgiye göre, Çayırova'da 10 Ağustos 2014'te evlenen M.B. ve B.B'nin düğününde salon görevlileri, anlaşmalı fotoğrafçı dışında hiç kimsenin içeride fotoğraf çekmeyeceğinin sözleşmede belirtilmesine rağmen bunun dikkate alınmadığını ileri sürerek salonun elektriğini kesti.

İşletmecilerin bu tavrı nedeniyle düğünü yarım kalan çift, Tüketici Mahkemesi'ne başvurdu. Çift, düğünün iptal olması nedeniyle davetlilerin takılarını veremediğini savunarak, 21 bin 700 lira maddi, 100 bin lira da manevi tazminat talebinde bulundu.

Davalı salon işletmecisi, sözleşmede belirtilmesine rağmen davetlilerin düğün sırasında çekim yaptığını savundu.

Gebze Tüketici Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.

Mahkeme, işletmecinin düğünü iptal olan çifte yasal faizleri hariç 14 bin 200 lira tazminat ödemesine hükmetti.



