Düğünler ile ilgili gelişmeler birçok çift tarafından merak ediliyor. Bilindiği gibi koronavirüs salgını nedeniyle çoğu işletmeye kısıtlama getirilmişti. Düğün salonları da bu kapatılan işletmelerden birisiydi. Evlenecek çiftler, düğünde kişi kotasının olup olmadığını ve düğünde ikram yasağının ne zamana kadar süreceğini merak ediyor. Peki, Düğünlerde yemek ikramı yasak mı?