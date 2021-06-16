Düğünlerde yemek ikramı yasak mı?
Düğünler ile ilgili gelişmeler birçok çift tarafından merak ediliyor. Bilindiği gibi koronavirüs salgını nedeniyle çoğu işletmeye kısıtlama getirilmişti. Düğün salonları da bu kapatılan işletmelerden birisiydi. Evlenecek çiftler, düğünde kişi kotasının olup olmadığını ve düğünde ikram yasağının ne zamana kadar süreceğini merak ediyor. Peki, Düğünlerde yemek ikramı yasak mı?
Koronavirüs salgını kapsamında alınan kararlarda gevşemelere gidilirken, 1Haziran’da yayınlanan genelgeyle düğün salonları açılmıştı. Evli çiftler, “Düğün salonlarında yemek ikramı yasak mı ve düğün salonlarında kişi kotası var mı? Sorularının cevabını araştırıyor. İşte merak edilen haberin devamı…
Düğünlerde yemek ikramı yasak mı ve kota var mı?
Düğün salonlarındaki yiyecek servisi ve kişi sayısı kısıtlaması kalktı. TRT Haber'de yer alan habere göre 15 Haziran itibariyle düğün salonlarında yiyecek ikramı yeniden başladı. Ayrıca düğün salonlarındaki 100 kişi sınırı da kaldırıldı.