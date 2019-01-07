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Düğünlerde terör örgütü propagandası iddiası

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düğünlerde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

07 Ocak 2019 Pazartesi 13:59
Düğünlerde terör örgütü propagandası iddiası

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düğünlerde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 9 zanlı adliyeye sevk edildi.

İlçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki düğün törenlerinde terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 zanlının, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Şanlıurfa Adliyesine sevk edildi.

Viranşehir ilçesinde 3 gün önce düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmış, zanlıların evlerinde yapılan aramalarda uzun namlulu silah, 9 cep telefonu ve 3 bilgisayar ile bazı evraka el konulmuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 13:59
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