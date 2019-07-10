Düğünlerde silah atma olaylarında düşüş

Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, düğünlerde aldıkları önlemler sonucu silah atma olaylarında düşüş yaşandığını söyledi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğünce, il merkezi polis sorumluluk bölgesinde bulunan 42 mahallede başlatılan Huzur Toplantısının 8.’si Oğulbey Mahallesinde yapıldı. Kamu düzeni ve güven ortamının korunması, vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarının sağlanması amacıyla düzenlenen mahalle toplantılarında sorunlar yerinde ele alınıyor. Mahallerinde yaşadıkları asayiş olaylarını dile getiren vatandaşlar konuyu ilgililerine birebir aktarabiliyor. Gülbahar Hatun İlköğretim Bahçesinde mahalle sakinlerinin katılımıyla yapılan toplantıya ekibi ile birlikte katılan Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, amaçlarının olay olmadan önce engellemek olduğunu kaydetti. Müdür Topaloğlu, düğünlerde silah atılması olaylarının aldıkları önlemler sonucu azaldığını dile getirerek, "Hava ateş edildiğinde o mermi havada kaybolmuyor, tekrar yere düşüyor. Allah korusun birisinin başına düşer, çocuklarımız var dışarıda, yaralanmaya ölümlere neden olabiliyor. Düğünlerde silah attırmayın. Biz düğünlerde polis görevlendiriyoruz. Geçen sene başladık bu uygulamaya, bayağıda başarılı oldu” diye konuştu.

Mezarlıklarda alkol alıyorlar

Mahalle sakinlerinin mezarlıklarda alkol alarak çevreye rahatsızlık verenlerin olduğu yönünde şikayetleri üzerine açıklamalarda bulunan Müdür Topaloğlu, “Bu tür konularda sizler karşı taraftaki kişilerle tartışmaya girmeyin, direk 155’i arayın polis ekiplerimiz gelsin. Müdahaleyi biz yapalım siz yapmayın. Ortada bir suç işleniyor, siz müdahale ettiğiniz zaman ikinci bir suç daha oluyor. Devletimiz güçlü bizim her yerde gücümüz var” dedi.