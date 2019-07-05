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Düğünlerde bekçiler de görev alacak

Kırıkkale’de yaz aylarının gelmesiyle artan düğün, nişan ve kutlama gibi etkinliklerde havaya ateş açılmasının engellenmesi için “Her Düğüne Bir Polis Projesi” kapsamında düğünlerde artık bekçiler de görev alacak.

05 Temmuz 2019 Cuma 14:16
Düğünlerde bekçiler de görev alacak

Kırıkkale’de yaz aylarının gelmesiyle artan düğün, nişan ve kutlama gibi etkinliklerde havaya ateş açılmasının engellenmesi için “Her Düğüne Bir Polis Projesi” kapsamında düğünlerde artık bekçiler de görev alacak.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre düğün ve nişan gibi kutlamalara izin verilirken silah kullanılmaması, havaya ateş açılmaması hususlarına ilişkin organizasyon sahiplerinden taahhütname alınacak. Bu kapsamda Kırıkkale’de Vali Yunus Sezer’in başkanlığında muhtarlar, düğün sahipleri ve bekçilerin de katıldığı bir toplantı düzenlendi. Toplantıda yorgun mermi ile yaralanan vatandaşların görüntüleri izletildi. Daha sonra sinevizyon gösterimi eşliğinde İçişleri Bakanlığının genelgesi anlatıldı. Toplantıda Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2018 yılında hayata geçirilen ve Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya tarafından “Başarı Belgesi” ile de ödüllendirilen “Her Düğüne Bir Polis Projesi” de ele alındı. Bu yıl tüm Türkiye’de devam ettirilen projede “Atılan mermi havada kalmaz, düğünümü kana bulama” sloganı ile düğünlerde artık bekçilerin de görev alacağı belirtildi.



"Silahın kaybettirdikleri var"


İl Emniyet Müdürlüğü toplantı salonundaki toplantıda konuşan Vali Sezer, “Düğünün amacı insanların neşe içerisinde bir araya gelmesi, kutlaması ama bir bakıyorsunuz düğünler bir anda kana bulanmış oluyor. İstemediğimiz hadiseler gelmiş oluyor. Silah atmazsak ne olur? Silah atmazsak hiçbir şey olmaz. Bizim davulumuz, zurnamız, birçok eğlencemiz var. Silahı bunun dışında bırakırsak hiçbir şey kaybetmeyiz. Aynı zamanda kazanırız. Silahın kaybettirdikleri var. Bir taraftan can kaybına sebep oluyor, bir taraftan yaralamalara neden oluyor. Bir taraftan da ekonomik olarak insanlara külfet getiriyor. Binlerce havaya mermi ateş ediliyor ve bunun ekonomik bir külfeti var. Bir taraftan da asayişe münhasır olay dediğimiz istemediğimiz olaylar meydana geliyor” dedi.



"Bekçilerimiz de aktif görev alacak"


Sezer, “Bizim her düğüne görevlendirdiğimiz polis arkadaşlarımız var. Bekçilerimiz burada aktif görev alacaklar her düğünde ama bunun daha ötesinde düğün sahipleri arkadaş benim düğünümde silah atılmasını istemiyorum, kimseye zarar gelmesini istemiyorum, silah atan kişiler benim düğünüme gelmesin desin” diye konuştu.


Toplantıya İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, İl Jandarma Komutanı Ayhan Vural, şube müdürleri, müdür yardımcıları, bekçiler, düğün sahipleri ve muhtarlar katıldı.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 14:16
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