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Düğünden dönen minibüs kaza yapı: 3 yaralı

Amasya’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

11 Haziran 2019 Salı 01:27
Düğünden dönen minibüs kaza yapı: 3 yaralı

Amasya’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Amasya’nın Çakallar Mahallesi’nde bir düğünden dönen Yusuf Alpaslan Hayati Çapkın (22) kontrolündeki 05 AC 966 plakalı minibüsün, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarparak devrildi. Kazada Dolunay Akkaya (18), Gökçe Gök (18) ve araç sürücüsü Yusuf Alpaslan Hayati Çapkın (22) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, vincin aracı çekmesiyle tekrar açıldı.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 01:27
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