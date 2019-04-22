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Düğünden dönen aile oğlunun cesediyle karşılaştı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bir aile düğünden döndüklerinde oğullarının cansız bedeniyle karşılaştı.

22 Nisan 2019 Pazartesi 00:34
Düğünden dönen aile oğlunun cesediyle karşılaştı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bir aile düğünden döndüklerinde oğullarının cansız bedeniyle karşılaştı.


Olay dün akşam 19.30 sularında Karşıyaka Örnekköy Mahallesi 1847/3 Sokakta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre Aydın’da bir düğüne giden anne ve baba, eve döndüklerinde tek çocukları olan Mustafa Uraz’ın (27) cansız bedeniyle karşılaştı. Büyük bir şok yaşayan aile hemen polis ekipleri ve sağlık görevlilerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Uraz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli ölüm sebebiyle olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu. Talihsiz gencin çevre mühendisliği bölümünden mezun olduğu ve KPSS’ye hazırlandığı öğrenildi. Savcının incelemesinin ardından Uraz’ın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Mustafa Uraz’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra netlik kazanacak.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 00:34
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