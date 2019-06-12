Düğünde maganda kurşunuyla başından yaralandı Kırıkkale’de düğünde maganda kurşunuyla başından vurulan bir şahıs yaralanırken, polisten kaçan 2 şüpheli de kamyon kasasından atlaması sonucu yaralandı.

Kırıkkale’de düğünde maganda kurşunuyla başından vurulan bir şahıs yaralanırken, polisten kaçan 2 şüpheli de kamyon kasasından atlaması sonucu yaralandı.

Olay, Kırıkkale’deki Yuva Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, magandalar tarafından düğünde silahla rastgele havaya ateş açması sonucu başından yaralanan Emre K.(22), yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Emre K. hastaneye kaldırıldı. Düğünde ateş açtığı iddiasıyla polisten kaçan Hulusi Ç. (40) ve M.Ç. kamyon kasasından atlayarak yaralandı. 2 şüpheli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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