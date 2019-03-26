0553 313 94 23

Düğünde "maganda" kurşunu isabet eden çocuğun yaralanması

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir düğünde 8 yaşındaki çocuğun yaralanmasına neden olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı

26 Mart 2019 Salı 21:29
Düğünde "maganda" kurşunu isabet eden çocuğun yaralanması

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, düğünde havaya rastgele ateş ederek, 8 yaşındaki çocuğun yaralanmasına neden olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Taşburun Mahallesi'nde iki gün önce yapılan düğünde tabancayla havaya ateş açarak, T.U.G'nin (8) yaralanmasına neden olduğu iddia edilen Y.E. (49) jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

"Maganda" kurşunuyla yaralanan T.U.G'nin, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 21:29
  1. Düğün
  2. Elbistan
  3. Kahramanmaraş
  4. Maganda
  5. tutuklandı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nasrallah'tan ABD'nin "Golan Tepeleri" kararına tepki
    1. Nasrallah'tan ABD'nin "Golan Tepeleri"..
    2. Vefat eden gazi polis, toprağa verildi
    3. Kazakistan'da petrol kuyusundaki..
    4. MHP’li Erkan Akçay: Cumhur İttifakı..
    5. AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı..
    6. "Türkiye için yanlış işler yapıyorlar"
    7. Yolcu minibüsü kamyona çarptı: 2 ölü,..
    8. MHP'den Golan Tepeleri tepkisi
    9. GÜNCELLEME - Narenciye paketleme..
    10. Meslektaşının vurduğu polis memuru..
    11. AK Parti'nin Adıyaman mitingi
    12. Mansur Yavaş’a CHP’den şok tepki
    13. "Biz boş laflar etmiyoruz, icraat..
    14. BM'den "Idai kasırgası dünya için..
    15. 'Muhsin Başkan’ı 16 yaşında SSK..
    16. İstanbulkart'la seyahat! Binali..
    17. New York’ta kızamık alarmı
    18. Trabzonspor'da Antalyaspor maçı..
    19. FETÖ’nün askeri mahrem yapılanması..
    20. Düğünde "maganda" kurşunu isabet eden..
    21. "BBP aday göstermediği her yerde..
    22. Dolar çok sert düştü! İşte son rakamlar
    23. “Sürüngenler çetesi” üyesi 5 kişi..
    24. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden..
    25. Tunç Soyer'den ilginç savunma! 'Mason..
    26. GÜNCELLEME - FETÖ'nün askeri mahrem..
    27. "Kandil’le aynı yere oy atacağınızın..
    28. "Türkiye'nin ayağını bağlamak..
    29. İMİB maden ihracatçılarını ödüllendirdi
    30. Marmaris'in ilk termal tesisi açıldı
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    'Son uyarım, çekil' diyen Ekrem İmamoğlu'na resti çekti: Çekilmiyorum, vuracak mısın?
    'Son uyarım, çekil' diyen Ekrem İmamoğlu'na resti çekti: Çekilmiyorum, vuracak mısın?
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı