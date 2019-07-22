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Düğünde maganda ateşi: 2 yaralı

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Doğanlar köyündeki bir düğünde tüfekle çevreye rastgele ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:05
Düğünde maganda ateşi: 2 yaralı

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Doğanlar köyündeki bir düğünde tüfekle çevreye rastgele ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, düğün töreninde B.K.’nin eğlencenin yapıldığı alana doğru tüfekle ateş açıldığı iddia edildi. Tüfekten çıkan saçmalar, Ali Eroğlu (37) Rıza Narşap’a (37) isabet etti. Vücutlarına çok sayıda saçma isabet ederek yaralanan Eroğlu ve Narşap, 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gözaltına alınan şüpheli B.K.’nin (23), çeşitli suçlardan sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi.


Ali Eroğlu, düğünde arkadaşı ile sohbet ettiği sırada silah sesinin ardından yere yığıldığını ifade ederek, "Düğünde arkadaşla sohbet ediyorduk. Bir anda bacaklarımda büyük bir acı hissettim. Kanları görünce vurulduğumu anladım" diye konuştu.


Rıza Şarnap, "Büyük bir acıyla yere yığıldım. Ne olduğunu anlayamadım. Zanlıyı gerekli ceza verilmeli" ifadelerini kullandı.


Zanlı B.K.’nin jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:05
  1. doğa

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