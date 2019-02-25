Düğünde kız ve erkek tarafı arasında ’fazla dans ettin’ kavgası Adana’da bir düğünde ‘çok dans ettikleri’ iddiası üzerine kız ve erkek tarafı arasında yaşanan kavga cep telefonuyla görüntülendi.

Adana’da bir düğünde ‘çok dans ettikleri’ iddiası üzerine kız ve erkek tarafı arasında yaşanan kavga cep telefonuyla görüntülendi.



Olay, Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site içerisinde düzenlenen düğünde ‘çok dans ettikleri’ iddiası üzerine kız ve erkek tarafı arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kız ve erkek tarafı birbirlerine sandalyeleri fırlatarak saldırdı. Yaşanan kavgada çok sayıda kişi hafif şekilde yaralandı.Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı yatıştırırken iki tarafta birbirinden şikayetçi olmadı.

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