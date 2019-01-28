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Düğünde kalp krizi sonucu ölen dekan defnedildi

28 Ocak 2019 Pazartesi 17:42
Düğünde kalp krizi sonucu ölen dekan defnedildi

UŞAK (AA) - Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Dülger, Uşak'ta toprağa verildi.

Alanya'da katıldığı bir düğünde geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 55 yaşında yaşamını yitiren Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Dülger'ın cenazesi Yücetepe Camisi'ne getirildi.

Dülger'in cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Şekerevleri Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, çalışma arkadaşları, yakınları ve çeşitli siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Evli ve iki çocuk babası Prof. Dr. İbrahim Dülger, 2016'da Hoca Ahmet Yesevi Türk Kültürüne Hizmet Ödülü'ne layık görülmüştü.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 17:42
  1. Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Dülger
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