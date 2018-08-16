0553 313 94 23

Düğünde havaya ateş açıldı, kalbi dayanmadı

Samsun’da akşam saatlerinde yapılan bir düğünde, silahla havaya ateş edilmesi sonucunda mermilere hedef olan 3 kişi yaralanırken, silah seslerinden sonra fenalaşarak yere yığılan ve kalp krizi geçiren 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

16 Ağustos 2018 Perşembe 13:15
Düğünde havaya ateş açıldı, kalbi dayanmadı

Samsun’da akşam saatlerinde yapılan bir düğünde, silahla havaya ateş edilmesi sonucunda mermilere hedef olan 3 kişi yaralanırken, silah seslerinden sonra fenalaşarak yere yığılan ve kalp krizi geçiren 1 kişi de hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Ladik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde meydana gelen düğünde, silahlar art arda patlayınca ortalık adeta savaş alanına döndü. O sırada düğünde bulunan Aslan D., silahlardan çıkan merminin boynuna girmesi sonucu ağır yaralanırken, Ali D. ve İlker D. de kurşunlara hedef olarak yaralandı.

Öte yandan silahların patlamasıyla birlikte fenalık geçiren ve bir anda yere yığılan Süleyman Ç. isimli vatandaş ise hayatını kaybetti. Süleyman Ç.'nin kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.

 

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 13:15
  1. Samsun
  2. havaya ateş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Çavuşoğlu Kongolu mevkidaşı ile görüştü
    1. Bakan Çavuşoğlu Kongolu mevkidaşı ile..
    2. Fatih Terim'den sürpriz karar! Tolga..
    3. Pes artık! 'Valiyim' diyerek...
    4. Çok sayıda kişiye gönderilmişti!..
    5. TEM'de zincirleme kaza! Yaralılar var
    6. Direksiyon başında kalp krizi geçirdi,..
    7. Zilhicce'nin bugün kaçıncı günü?
    8. 25 ayrı suçtan yakalandı, savunması:..
    9. İşte Trump’ı elinde oynatan ekip!
    10. Düğünde havaya ateş açıldı, kalbi..
    11. Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik..
    12. Zilhicce ayının ilk on gününde yapılan..
    13. İşe bisikletle giden müdür tüm..
    14. KYK Diyarbakır yurtları
    15. YPG/PKK ve Esed arasında 'özerklik'..
    16. 2018/MTSKS-3 ehliyet sınav sonuçları..
    17. Muhtarlar TL'ye destek için maaşlarını..
    18. “Göbeğini Kaşıyan Adam” krize formülü..
    19. İP, AK Parti'nin davetine cevap verdi
    20. AK Parti kongresi için 16 yerli 38..
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    ABD'den bir küstah tehdit daha! 'Brunson'u bugün bırakmazsanız...'
    ABD'den bir küstah tehdit daha! 'Brunson'u bugün bırakmazsanız...'
    Türkiye'nin en büyük yerli cep telefonu fabrikası açıldı
    Türkiye'nin en büyük yerli cep telefonu fabrikası açıldı
    Açığa dolar alıyordu! O bankaya büyük şok
    Açığa dolar alıyordu! O bankaya büyük şok
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Gaziantep Belediyesi'nden örnek karar! Alım-satım durduruldu
    Gaziantep Belediyesi'nden örnek karar! Alım-satım durduruldu
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?