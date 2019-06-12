Düğünde havaya ateş açan magandalar yakalandı! Sungurlu ilçe merkezinde ki düğünlerde silahla ateş eden 2 kişi polisin operasyonuyla yakalandı.

Sungurlu ilçe merkezinde ki düğünlerde silahla ateş eden 2 kişi polisin operasyonuyla yakalandı. 1 gecede 4 av tüfeği ile 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğünlerde silah atılmasına yönelik tedbirler kapsamında, bir gecede şüpheliler üzerinden atışa hazır vaziyette 4 adet av tüfeği ile 2 adet kurusıkı tabanca ile birlikte 2 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Geceyi nezarette geçiren şahıslar, hakkında genel güvenliği tehlikeye sokmak, 6136 SKM suçlarından işlem yapılarak Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

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