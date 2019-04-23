Düğünde havaya ateş açan magandalar yakalandı
Sefaköy’de düğünde havaya ateş açarak vatandaşların canını tehlikeye düşüren şehir magandaları polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.23 Nisan 2019 Salı 18:05
Sefaköy’de düğünde havaya ateş açarak vatandaşların canını tehlikeye düşüren şehir magandaları polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.
Sefaköy’de konvoy halinde semtte turladıktan sonra gelin almaya geldikleri sokağı kapatan damadın arkadaşları, sözde eğlence adı altında tabancalarla çocukların gözleri önünde güpegündüz havaya ateş açmıştı. Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri şehir magandalarını yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucundaB.Ö. (22) ve İ.Ş. (27) isimli şahıslar kıskıvrak yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramalarda 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet şarjör ve 5 adet fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenB.Ö. ve İ.Ş. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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