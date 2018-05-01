Düğünde feci cinayet! Damadı kalbinden vurdu

Hindistan'ın Uttar Paradeş eyaletinde gerçekleşen bir düğünde damat Sunnil Verma'nın saldırıya uğradığı görüntüler anbean kameraya kaydedildi. Videoda saldırıyı gerçekleştirdiği görülen turuncu giysili adam, polis tarafından her yerde aranıyor.



POLİS CİNAYET OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR



Polis olayın silahlı saldırı olduğu ihtimali üzerinde dururken, olayın "kaza" ile gerçekleşmiş olma ihtimali de dile getiriliyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.