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Düğünde silahlar ateşlendi, yüksek gerilim hattı kalabalığın üzerine düştü

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir düğünde silahların ateşlenmesi sonucu kopan yüksek gerilim hattı kablolarının kalabalığın üzerine düştüğü bildirildi.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 22:40
Düğünde silahlar ateşlendi, yüksek gerilim hattı kalabalığın üzerine düştü

Siirt'te düğünde ateşlenen silahlardan dolayı kopan yüksek gerilim kabloları kalabalığın üzerine düştü, 2'si ağır, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kurtalan ilçesinde Kayabağlar Beldesinde düzenlenen düğünde bazı kişiler uzun namlulu silahlar ve tabancalarla havaya ateş açtı. Ateşlenen silahlardan çıkan mermiler, düğün alanının üzerinden geçen yüksek gerilim hattı kablolarına isabet etti. Kopan kablolar kalabalığın üzerine düştü.

Elektrik akımına kapılan 2'si ağır, 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'si Siirt Devlet Hastanesine 4'ü Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 22:40
  1. Siirt
  2. Kurtalan

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