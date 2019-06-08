Düğünde Binali Yıldırım’a destek sözü veren gelin evlilik cüzdanını kaptı

Mardin’in Midyat ilçesinde Vural ailesinin düğün merasimlerine katılan AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, İstanbul’da ikamet eden damadın ailesi ve yakınlarından Binali Yıldırım için destek sözü aldıktan sonra nikah cüzdanını gelin Sevda Vural’a teslim etti.

Mardin’in Midyat ilçesinde gerçekleşen Vural ve Baş ailelerinin düğün törenine katılarak genç çiftin evlilik yolundaki mutluluklarına attıkları imzalarla şahitlik yapan AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Ömerli İlçe Başkanı Zeki İpekşen, Midyat İlçe Başkan Vekili Atilla Yarış, İstanbul’da ikamet eden damat ailesinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım için destek sözü istedi. Bir düğün salonunda gerçekleşen düğünde iş adamı Sadık Vural’ın kızı Sevda Vural ile İstanbul’da ikamet edip, kalabalık bir şekilde düğün için Midyat’tan gelin almaya gelen iş adamı Abdülkerim Baş’ın mutlu günlerinin heyecanını yaşamak, düğünlerinde şahitlik etmek üzere davetliler arasında AK Partili yöneticiler de katıldı.

AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Ömerli İlçe Başkanı Zeki İpekşen, Midyat İlçe Başkan Vekili Atilla Yarış, Mardinli ünlü sanatçı Murat Kurşun ile birlikte nikah şahitliği yaptı. Genç çiftin evlilik için beraberliklerine gür bir sesle şahitler huzurunda birbirlerine "Evet" deyip, nikah defterine imzalarını attıktan sonra gelin Sevda Vural’a nikah defterini AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç taktim etti. Genç çiftlere mutluluklar dileyen Başkan Kılıç, "Güzel bir merasim için burada toplanmış bulunuyoruz. Damat bey ve ailesi bizlere müracaat ettiler, Allah’ın emri peygamber efendimizin kavli ile kızımızı istediler, bizler de verdik. Damat bey ve ailesi İstanbul’da ikamet ediyorlar. Ancak bizler de AK Parti İl Başkanı olarak; yakında İstanbul’da bir seçimimiz var, damat beyden ve burada bulunan kalabalık ailesinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Binali Yıldırım için destek istiyoruz. Bu sözü aldıktan sonra evlilik cüzdanımızı bir ömür boyu korumak üzere genç kızımıza teslim ediyoruz. Allah bir yastıkta kocatsın inşallah" dedi.