Düğünde başına kurşun isabet eden kişi yaralandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de düğünde havaya açılan ateş sonucu başına kurşun isabet eden kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yuva Mahallesi'nde bir düğününe katılan E.K. düğünde havaya ateş açılması sonucu, başına isabet eden kurşunla yaralandı. Olayın ardından düğünde kavga çıkması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Başından yaralanan E.K. 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, havaya ateş ettikleri iddia edilen ve olayın ardından kaçan MÇ. ile H.Ç'nin bulunduğu aracı, Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi önünde durdurdu. Bu sırada araçtan atlayarak polisten kaçmak isteyen iki şüpheli yaralandı. Şüpheliler ambulansla hastaneye kaldırıldı.







Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.