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Altın dalgalı seyrediyor! Düğüncüler grama yöneliyor

Altın fiyatlarında bir ileri bir geri hareketler yaşanıyor. Haliyle evlilik hazırlığı yapanlar ve düğün hediyesini altın olarak planlayanların ceplerinden daha fazla para çıkıyor. Bu durum gelin ile damada çeyrek yerine gram veya yarım gram altın takma eğilimini güçlendiriyor.

23 Haziran 2019 Pazar 11:12
Altın dalgalı seyrediyor! Düğüncüler grama yöneliyor

Çeyrek altının satış fiyatının 410 lirayı geçmesi düğünlere, takı törenlerine de yansıyor. Evlenecek çiftlere takılan altının gramajında gerilemeler görülüyor. Tüketicilerin çeyrek yerine gram ve yarım gram altına rağbeti artıyor.

Tüketici tercihi değişti

Kuyumcular, düğüncülerin uygun fiyatlı altın arayışının arttığı kanaatinde. Mehmet Altın Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, dolarda görülen yukarı yönlü eğilimin altın fiyatlarını önemli oranda arttırdığına dikkat çekti. Bu gidişatın yakınları evlenecek olan aileleri yeni arayışlara ittiğine işaret eden Yıldırımtürk, “Doğal olarak gram ile yarım gram altına teveccüh arttı” dedi.

Bilezikte ayar düştü

2017’de vatandaşların yüzde 80’inin çeyrek altın satın aldığını dile getiren Yıldrımtürk, “Ancak 2018’de bu oran yüzde 50’ye geriledi. Gram ve yarım gram altına talep de yüzde 20-30 arttı. Yine 14 ayar yerine 8 ayar ürünler tercih edilir oldu” açıklamasında bulundu.

Yıldırımtürk, altın fiyatlarının tavan yapmasının ardından Anadolu illerinde gelin ve damada para takanların adedinin önemli oranda arttığını da kaydetti.

Takı kiralayanlar da çok

Düğünde kiralık takı uygulamasının mucidi olan Yıldırımtürk, “Bu yönteme daha çok dar ve orta gelirli aileler başvuruyor. Burada tüketicilere para ya da kredi kartı karşılığında bir müddet için ürün veriliyor” ifadelerini kullandı.

Ons fiyatında yükseliş devam eder

Altın fiyatlarının artış nedeni ve yönü de merak konusu. AA Finans Analisti İslam Memiş, çeyrek ve gram altın fiyatlarının yükselişinin dolardaki dalgalanmayla alakalı olduğunu söyledi. “Altındaki yukarı yönlü hareket sürpriz değil” diyen Memiş şöyle konuştu: “Ons fiyatı bin 358 dolara çıkarak rekor kırdı. 258 lirayı bulan gram altın için de aynı durum geçerli. Malum ticaret savaşları, jeopolitik riskler, ekonomik daralmalardan ötürü yatırımcılar altına yöneliyor. Bu nedenle ons fiyatında yükseliş sürüyor. Ons fiyatı önümüzdeki süreçte Amerikan Merkez Bankası’ndan destek alabilir.

Talep artıyor

Arz düşüşünün, talep artışının altını değerli kıldığını aktaran Memiş, şu görüşleri paylaştı: “2018’de bir ara bin 320 dolara dayanan ons fiyatı toparlanmış, bin 170 dolar seviyelerine çekilmişti. Gram fiyatında da aşırı artışları, gerilemeler takip etmişti. Bu ortamda altına yatırım yapanlar yüzde 38 kâr etmişti. Bu sene de yatırımcıların yüzü gülecek gibi görünüyor. Altın ons fiyatında bir yükseliş olacağı tahmin ediliyor. Gram altının ise 265-275 ve nihayetinde 290 liraya kadar çıkabileceği öngörülüyor.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 11:12
  1. Çeyrek altın
  2. Evlenecek çiftler
  3. Mehmet Altın Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Yıldırımtürk
  4. altın fiyatları
  5. kiralık takı
  6. AA Finans Analisti İslam Memiş
  7. gram altın
  8. düğün takısı

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