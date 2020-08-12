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Korona Virüs

Düğün yapacaklar dikkat! Vali yeni düzenlemeyi duyurdu

Malatya Valisi Aydın Baruş, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentteki düğünlere 2 saat sınırı getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 16:28:00 - 2020-08-12 16:28:52
Düğün yapacaklar dikkat! Vali yeni düzenlemeyi duyurdu

Koronavirüs vaka sayılarının artış göstermesi sebebiyle bazı illerde tedbirler arttırılmaya başlandı. Bu kapsamda Malatya'da düğünlerle ilgili yeni düzenlemeye gidildi. Malatya Valisi Aydın Baruş, İl Pandemi Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yeni düzenlemeleri duyurdu.

Düğünlere 2 saat sınırı

Vali Baruş, kentteki düğünlerin 2 saat süreyle sınırlandırıldığını belirterek iki düğün arasının da 2 saat olacağını açıkladı. Baruş yaptığı açıklamada "Düğün, sünnet, nişan, mevlit gibi organizasyonlarda yemek verilmesi veya ikramda bulunulmasının uzun süre bir arada kalmaya, maske takmamaya, sosyal mesafeyi gözetememeye neden olacak koşulları oluşturması nedeniyle yemek ve her türlü yiyecek ikramında bulunulmasına müsaade edilmemesine karar verilmiştir" dedi.

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