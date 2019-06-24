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Düğün töreni sonrasında feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

İzmir’de yaşanan feci kazada düğün eğlencesinden dönen 4 kişinin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 13:57
Düğün töreni sonrasında feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

İzmir’de yaşanan feci kazada düğün eğlencesinden dönen 4 kişinin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre feci kaza, geçtiğimiz cumartesi günü Karşıyaka ilçesinde meydana geldi. Düğün eğlencesinden gelen Samet Karadeniz (29) idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıktı ve bariyerlere çarptı. Feci kazada adeta can pazarı yaşanırken olay yerine acil sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Karadeniz ve yanındaki yolculardan Davut Aktaş’ın (32) hayatını kaybettiği belirlenirken otomobildeki yolculardan 2 kişi de yaralandı. Yaralı iki kadın, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 13:57
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