Haciz işlemi uygulanan düğün takıları çalındı

Semra Ç, 2,5 yıl kadar evli kaldığı ve bir çocuklarının olduğu araç kiralama şirketi sahibi Mert T'nin nafaka parasını ödemediği iddiasıyla yasal yollara başvurdu. Bunun üzerine Mert T'nin bugün gerçekleştireceği evlilik öncesi, 50 bin liralık nafaka parasının alınması için icra işlemi başlatıldı.Haciz memurları ve alacaklı tarafın avukatı, damada takılacak para ve altını haczetmek üzere düğünün yapılacağı Döşemealtı ilçesindeki salona gitti. Düğünde gelin ve damada takılacak takılar bir kesede toplandı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR



Haciz memurlarının icra işlemini tamamlamak için takı kesesini istemesi üzerine düğün sahipleri takıların çalındığını öne sürdü. Bunun üzerine alacaklı tarafın avukatı ve haciz memurları Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek olayla ilgili suç duyurusunda bulundu.

NE HİKMETSE BÜTÜN TAKILAR ÇALINMIŞ

Alacaklı tarafın avukatı Erdal Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, müvekkili Semra Ç'nin 3 yıl önce eşi Mert T'den ayrıldığını ama mahkemenin takdir ettiği nafakanın müvekkiline ödenmediğini ifade etti.Bu nedenle mahkemenin düğünde takılan takıların haczedilmesi kararı aldığını belirten Yiğit, "Bugün düğünde toplam 103 lira 95 kuruş haczedildi ama ne hikmetse düğünde takılan bütün altınlar ve paralar çalınmış. Bunun üzerine karakola geldik ve ifade vereceğiz." dedi.