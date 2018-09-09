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Haciz işlemi uygulanan düğün takıları çalındı

Antalya'da düğün sahipleri nafaka ödenmediği gerekçesiyle haciz işlemi uygulanacak olan takıların çalındığını öne sürdü.

09 Eylül 2018 Pazar 07:08
Haciz işlemi uygulanan düğün takıları çalındı

Semra Ç, 2,5 yıl kadar evli kaldığı ve bir çocuklarının olduğu araç  kiralama şirketi sahibi Mert T'nin nafaka parasını ödemediği iddiasıyla yasal  yollara başvurdu.  Bunun üzerine Mert T'nin bugün gerçekleştireceği evlilik öncesi,  50  bin liralık nafaka parasının alınması için icra işlemi başlatıldı.Haciz memurları ve alacaklı tarafın avukatı, damada takılacak para ve  altını haczetmek üzere düğünün yapılacağı Döşemealtı ilçesindeki salona gitti.  Düğünde gelin ve damada takılacak takılar bir kesede toplandı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Haciz memurlarının icra işlemini tamamlamak için takı kesesini  istemesi üzerine düğün sahipleri takıların çalındığını öne sürdü. Bunun üzerine  alacaklı tarafın avukatı ve haciz memurları Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğüne  giderek olayla ilgili suç duyurusunda bulundu.

NE HİKMETSE BÜTÜN TAKILAR ÇALINMIŞ

Alacaklı tarafın avukatı Erdal Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, müvekkili Semra Ç'nin 3 yıl önce eşi Mert T'den ayrıldığını ama mahkemenin takdir  ettiği nafakanın müvekkiline ödenmediğini ifade etti.Bu nedenle mahkemenin düğünde takılan takıların haczedilmesi kararı aldığını belirten Yiğit, "Bugün düğünde toplam 103 lira 95 kuruş haczedildi ama ne hikmetse düğünde takılan bütün altınlar ve paralar çalınmış. Bunun üzerine karakola geldik ve ifade vereceğiz." dedi.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 07:08
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