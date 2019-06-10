Düğün silah atan şahıs gözaltına alındı Çorum’un İskilip ilçesinde bir düğünde silah atan kişi polisler tarafından gözaltına alındı.

Çorum’un İskilip ilçesinde bir düğünde silah atan kişi polisler tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, bir düğüne katılan S.T. adlı şahıs üzerinde bulunan silahla havaya ateş açtı. Düğünde vatandaşların canını hiçe sayarak tehlikeye düşüren S.T. adlı şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, üzerinde bulunan silaha el konuldu.

Şahıs hakkında “Ruhsatsız silah bulundurmak, Düğünde silahla havaya ateş ederek halkın güvenliği bilerek isteyerek tehlikeye düşürmek” suçundan adli işlem başlatıldı.

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