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Düğün sezonunda sahte altına dikkat

Düğün sezonunun açılmasıyla gündeme gelen sahte altına karşı vatandaşları uyaran Yozgat Kuyumcular Odası Başkanı Hasan Solmaz, altını ayar suyu ve mihenk taşına sürmedikleri sürece kendilerinin bile sahte altını gerçeğinden ayırt edemediklerini söyledi.

11 Haziran 2019 Salı 13:25
Düğün sezonunda sahte altına dikkat

Düğün sezonunun açılmasıyla gündeme gelen sahte altına karşı vatandaşları uyaran Yozgat Kuyumcular Odası Başkanı Hasan Solmaz, altını ayar suyu ve mihenk taşına sürmedikleri sürece kendilerinin bile sahte altını gerçeğinden ayırt edemediklerini söyledi.


Düğün sezonu hareketliliğinin başlamasıyla vatandaşların takılar için kuyumcuların yolunu tuttuğu bu dönemde Yozgat’ta kuyumcular, merdiven altı üretime dikkat çekti. Altın fiyatlarındaki artışın sahtekarların ekmeğine yağ sürmesi düğün sezonunda dolandırıcıların akıl almaz hilelerle başvurmasına neden oluyor.


Gerek il genelindeki kuyumcuları gerekse de müşterileri sahte altınlara karşı uyaran Yozgat Kuyumcular Odası Başkanı Hasan Solmaz yaptığı açıklamada “Düğün sezonu başladı. Fiyatları nedeniyle altın, sahtecilerin iştahını kabartıyor. Bu süreçte vatandaşların bildikleri, tanıdıkları ve güvendikleri kuyumculardan alışveriş yapmalarını öneriyorum. Bilmedikleri yerden alış veriş yapmasınlar sahte altın olasılığı şu anda yüksek. Özellikle hediyelik eşyalar ve çeyrek altında vatandaşlar buna dikkat etsin. Bu ürünlerde sahtecilik imitasyonculuk fazlalaştı. O yüzden biraz daha dikkatli olsunlar. Sahte altınları gerçek altından ayırmamız bizim için bile çok zor. Ayar suyuna ve mihenk taşına sürmediğimiz sürece sahte altını biz bile bilemiyoruz. O yüzden vatandaşların sahte altını ayırt etmeleri zor. Vatandaşlarımızın sadece ve sadece güvendikleri ve tanıdıkları yerden alış veriş yapmalarını öneriyorum” dedi.


Altın alırken dikkat ettiğini söyleyen Necati Duyar isimli vatandaş ise “Piyasada sahte altın düğün sezonunda fazlasıyla karşımıza çıkıyor. Bunun için de tanıdık bildik sarrafın yanına geliyorum. Oradan alıyorum altınları. Bu dönemde çok dikkat etmek zorundayız, eğer sahte altını alırsak bir sürü zarar ederiz” şeklinde konuşurken Ethem Baştürk ise, “Altın alırken bildik ve güvendiğimiz devamlı alışveriş yaptığımız esnaf arkadaşlardan alıyoruz. Vatandaşları da bu konuda uyarıyoruz ve daha duyarlı olmalarını istiyorum. Sahte altını gerçek altından ayıramıyorum bu çok zor” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 13:25
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