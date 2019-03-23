Düğün salonunun tavanı çöktü 2 kişi yaralandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir düğün salonunda asma tavanın çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yıldızkent Mahallesi'ndeki düğün salonunda temizlik yapıldığı sırada asma tavan çöktü. Tavan parçalarının altında kalan işçiler Erkan Savaş ve Ümmet Çimen yaralandı. Çalışanlarca bulundukları yerden çıkarılan işçiler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



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