Düğün salonunda kumar operasyonu: 54 gözaltı Kırıkkale'de kumar oynatıldığı belirlenen düğün salonuna düzenlenen operasyonda 54 kişi gözaltına alındı

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehir merkezinde bulunan bir düğün salonunda kumar oynatıldığı ihbarı üzerine, mekana operasyon düzenledi. Yapılan baskında, 2 kumar oynama makinesi, tombala topu ve tombala kartları ele geçirildi. Kumar oynadıkları tespit edilen 50 kişi ile mekan temin ederek kumar oynattıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı. DHA'nın haberine göre; gözaltına alınan toplam 54 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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