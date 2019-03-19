Düğün salonunda kumar operasyonu: 54 gözaltı
Kırıkkale'de kumar oynatıldığı belirlenen düğün salonuna düzenlenen operasyonda 54 kişi gözaltına alındı19 Mart 2019 Salı 07:08
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehir merkezinde bulunan bir düğün salonunda kumar oynatıldığı ihbarı üzerine, mekana operasyon düzenledi.
Yapılan baskında, 2 kumar oynama makinesi, tombala topu ve tombala kartları ele geçirildi. Kumar oynadıkları tespit edilen 50 kişi ile mekan temin ederek kumar oynattıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.
DHA'nın haberine göre; gözaltına alınan toplam 54 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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