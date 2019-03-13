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Düğün masrafları için hırsızlık yapan damat ve kayınbiraderi yakayı ele verdi

Büyükçekmece’de iş adamı M.

13 Mart 2019 Çarşamba 12:32
Düğün masrafları için hırsızlık yapan damat ve kayınbiraderi yakayı ele verdi

Büyükçekmece’de iş adamı M.D.’yi takip ederek içinde 144 bin liranın olduğu çantayı alıp kaçan hırsızlar polis ekiplerince yakalandı. 144 bin liranın olduğu çantayı çalan şüpheliler güvenlik kameralarınca da saniye saniye görüntülendi. Olaya karışan kişilerden 2’sinin damat ve kayınbiraderi olduğu öğrenilirken, hırsızlığı düğün masraflarını karşılamak için planladıkları ortaya çıktı.


Büyükçekmece’de meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Bir bankadan 144 bin lira para çeken iş adamı M.D. aracına binerek yola koyuldu. Bankada bulunan işbirlikçi bir kişinin M.D. de yüklü miktarda para olduğunu bildirmesi üzerine şüpheliler iş adamını takibe başladı. Takip edildiğinden haberi olmayan iş adamı ise bir süre sonra aracını durdurarak park etti. Bu esnada arkadan gelen şüpheliler yan koltukta bulunan içinde 144 bin lira olan çantayı çalarak kaçmaya başladı. Kısa süreli şok yaşayan iş adamı M.D. ise durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.


Şikayet üzerine harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına aldı. Şüphelilerin kaçtığı otomobilin plakasını tespit eden ekipler operasyon için düğmeye bastı. Ekipler tarafından yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 31 bin lira para ve bir adet silah ele geçirildi.



Damat yakalanmasa düğün yapacaktı


Şüphelilerin iş adamına ait 144 bin lirayı çalarak kayıplara karıştıktan sonra bir iş yerine giderek parayı bölüştüğü öğrenildi. Şüphelilerden Burak Ç.’nin yeni evleneceği ve Fatih Ç.’nin de onun kayınbiraderi olduğu öğrenildi. Damat ve kayınbiraderin hırsızlığı düğün masraflarını karşılamak için planladığı ortaya çıktı.


Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından hakim karşısına çıkarılan damat Burak Ç., kayınbirader Fatih Ç. ve işbirlikçi Metin N. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 12:32
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