Düğün magandasını özel ekip yakaladı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki bir düğün töreninde rastgele ateş açarak 8 yaşındaki çocuğun vurulmasına neden olan düğün magandasını jandarma özel ekibi yakaladı.

Taşburun Mahallesi’nde 23 Mart’ta bir düğün merasiminde havaya ateş açılması sonucu 8 yaşındaki T.U.G. isimli çocuk karnına isabet eden tabanca mermisi ile ağır yaralanmıştı. Elbistan Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne sevk edilen talihsiz çocuğun ağır yaralanmasına neden olan merminin kimin silahından çıktığının belirlenmesi için Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından özel ekip kuruldu. Özel ekip, titiz çalışma sonucunda 49 yaşındaki F.E.’yi olayın faili olarak gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.