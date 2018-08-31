Düğün maganda kurşunuyla kana bulandı

Niğde'nin Bor ilçesinde düğünde tabancayla havaya ateş açılması sonucu başına kurşun isabet eden gelinin kardeşi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bağdüz Mahallesi'ndeki düğünde kimlikleri henüz belirlenemeyen kişiler tarafından silahla havaya ateş açıldı.

Gelinin kardeşi Hasan Koyun (30), tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Koyun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, Koyun'un ölümüne neden olan silahı ateşleyen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.