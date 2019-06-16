Düğün konvoyundan bahşiş almak isteyen çocuğa otomobil çarptı Zonguldak’ın Devrek ilçesinde bahşiş almak için düğün konvoyunun önünü kesen bir çocuk, arkadan gelen aracın çarpması sonucu yaralandı.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde bahşiş almak için düğün konvoyunun önünü kesen bir çocuk, arkadan gelen aracın çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Devrek’te bahşiş almak için gelin arabasının önünü kesen 9 yaşındaki Emirhan Keklik’e düğün konvoyundaki arkadan gelen araç çarptı. Çarpma sonrası yere düşen Keklik yaralandı.Olayı gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Müdahalenin ardından yaralı Devrek Devlet Hastanesine ardından da Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.