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Düğün konvoyundaki lüks araçlarıyla yolu kapatıp oynadılar

Bayrampaşa'da düğün konvoyundaki lüks araçlarıyla yolu kapatarak oyun oynayanlar, trafikteki vatandaşlara zor anlar yaşattı

17 Haziran 2019 Pazartesi 18:32
Düğün konvoyundaki lüks araçlarıyla yolu kapatıp oynadılar

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da düğün konvoyundaki lüks araçlarıyla yolu kapatarak oyun oynayanlar, trafikteki vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Yıldırım Mahallesi Otogar Bağlantı Yolu Metris Cezaevi istikametinde ilerleyen düğün konvoyundaki araçlar, bir süre sonra trafiği kesti. Araçlardan inen düğün katılımcıları, otomobillerinde çalan müzik eşliğinde bir süre oynadı.

Bazı vatandaşlar da klasik otomobilde bulunan gelin ve damatla fotoğraf çektirdi.

Lüks araçların engeli nedeniyle durma noktasına gelen trafikteki araçlar, korna çalarak durumu protesto etti.

Bunun üzerine araçlarına binen düğün sakinleri, konvoy halinde ilerlemeye başladı.

Klasik otomobilde ilerleyen gelin ve damadın sık sık öz çekim yaptığı görüldü.

Düğün konvoyu nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.



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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 18:32
  1. Düğün
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