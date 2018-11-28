Düğün konvoyunda silahla yaralandı
Samsun'da düğün konvoyunda havaya ateş açılması sonucu kurşun isabet eden kişi hastaneye kaldırıldı28 Kasım 2018 Çarşamba 17:21
SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde, düğün konvoyunda silahla havaya ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, gelin alma konvoyunda K.M'nin (77) tabancayla havaya ateş etmesi sonucu kurşunlardan biri konvoyda bulunan damadın arkadaşı O.T'ye (22) isabet etti.
Yaralanan O.T, 112 Acil Servis ekibince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
K.M. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
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