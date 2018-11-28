Düğün konvoyunda silahla yaralandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde, düğün konvoyunda silahla havaya ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, gelin alma konvoyunda K.M'nin (77) tabancayla havaya ateş etmesi sonucu kurşunlardan biri konvoyda bulunan damadın arkadaşı O.T'ye (22) isabet etti.

Yaralanan O.T, 112 Acil Servis ekibince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

K.M. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.