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Düğün konvoyunda kaza: ölü sayısı 2 oldu

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında ölenlerin sayısı 2’ye yükseldi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:37
Düğün konvoyunda kaza: ölü sayısı 2 oldu

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında ölenlerin sayısı 2’ye yükseldi.


Edinilen bilgiye göre kaza Cumartesi günü Sivas-Erzincan karayolu üzerindeki Kılavuz kavşağında meydana geldi. Kazada S.Ö. yönetimindeki 34 DF 5434 plakalı tır, kavşağa girmekte olan düğün konvoyundaki Berkay Köse (19)yönetimindeki 01 PJ 626 plakalı otomobile çarptı. Aracın sürücüsü B.Köse ve araçta bulunan aynı aileden M. Köse, Ş. Köse ve Aliye Köse ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Sivas Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Aliye Köse burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetmişti.


Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren Berkay Köse’de bugün hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin sayısı 2 kişi oldu. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:37
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