0553 313 94 23

Düğün konvoyunda havaya ateş açan şahsa adli işlem

Düzce-Akçakoca D-655 Karayolu’nda seyir halinde olan bir otomobilden havaya ateş edildiği ihbarını alan polis ekipleri, ateş eden şahıs hakkında adli işlem başlattı.

17 Mart 2019 Pazar 10:06
Düğün konvoyunda havaya ateş açan şahsa adli işlem

Düzce-Akçakoca D-655 Karayolu’nda seyir halinde olan bir otomobilden havaya ateş edildiği ihbarını alan polis ekipleri, ateş eden şahıs hakkında adli işlem başlattı.


Düzce-Akçakoca D-655 Karayolu üzerinde ilerleyen bir düğün konvoyunda seyir eden bir araç sürücüsünün havaya kurusıkı silah ile ateş ettiği yönünde ihbar alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, araç üzerinde çalışma başlattılar. Araç takip sonucunda D-100 Karayolu Öztürkler Kavşağı’nda durduruldu. Sürücü M.K.’nin üst aramasında bir adet kurusıkı tabanca ve 27 adet dolu kurusıkı fişeği ele geçirildi. Şüpheli şahsa 5729 SKM idari işlem yapıldı. Ele geçirilen kurusıkı tabanca ve fişekler Yenikent Polis Merkezine teslim edilerek, soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 10:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dülgeroğlu: " Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır”
    1. Dülgeroğlu: " Yaptıklarımız..
    2. Tahsin Babaş, mahalle buluşmaları..
    3. MÜSİAD Başkanı Saygılı: “Şehitlerimizi..
    4. Köpeği kucaklayıp yolun karşısına..
    5. Kaza sonucu vinç sepetinde mahsur..
    6. BBP’li Hilmi Çoban: "Ülkemizin bekası..
    7. "Şifayı doktorda değil sanal ortamda..
    8. Doğu Anadolu’da soğuk hava etkisini..
    9. Özdemir’den vatandaşa ’Hizmet..
    10. Yaban domuzu şehrin ortasına doğurdu
    11. "Küba'da yeni bir trend yarattık"
    12. Kardeşi tecavüzcüsünü öldürmüştü,..
    13. Ayasofya’da dev protesto
    14. "50 yaşına girmiş herkes kolonoskopi..
    15. Mehmetçik karlı yolları aşarak..
    16. Güç, çeviklik ve cesaret bu kızların..
    17. Kayseri'de 14 düzensiz göçmenin..
    18. Turgut Cansever mimarlık ödülleri..
    19. Ümit Milli Futbol Takımı yarın..
    20. Evlerinde çıkan yangında ailesini..
    21. STK’lardan Yılmaz’a tam destek
    22. Kuzey Irak'ta 12 terörist öldürüldü
    23. ASSİM paydaşları şehit ve gaziler için..
    24. 65 yaşındaki emekli öğretmen kayıp..
    25. Mantar Üretim Tesisleri’nde ilk hasat..
    26. Türkiye’nin iç sularına Antalya’dan..
    27. Silivri’de bir tırda 29 ton kaçak..
    28. Osmanlıspor'a liderlik yaramadı
    29. Adana Ziraat Odaları İl Kongresi..
    30. Başkan Uysal hayvanseverlerle buluştu
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu